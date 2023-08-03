وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف التخصصات المطلوبة وحالات الرفض

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة، عن وظائف خالية ضمن المستوى الثالث للوظائف القيادية وفقاً للهيكل الوظيفى للجهاز، على أن يتم التقدم لها في الفترة من بداية أغسطس حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة بوظائف الجهاز

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد لمحليات الوجة البحري.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد لمحليات الوجة القبلى.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد لمحليات القاهرة الكبرى ومدن القنا.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية لمحليات الوجه البحرى.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية محليات القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية لمحليات الوجه البحري.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية محليات الوجه القبلي.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية لمحليات القاهرة الكبري ومدن القناة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية لمحليات الوجه البحرى.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف المراكز البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الهيئات العلمية.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف جامعات الوجه البحري.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف المال والاقتصاد هيئات عامة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية هيئات عامة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية للجهات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية للجهات المركزية.

موعد التقدم للوظائف

يتم التقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكترونياً خلال الفترة من 8/1 الي 8/26، بعد استيفاء المستندات المطلوبة، ورفع أصولها بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

حالات يرفض فيها طلب التقديم

ويرفض الطلب في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة، أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة، مثل عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي، وكذلك حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان، وعدم وضوح البيانات أو وجود تعديل بها سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة.