وظائف خالية في محافظات الوجهين البحري والقبلي.. اعرف كيفية التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن ملتقيات توظيفية في بعض محافظات بالوجهين البحري والقبلي، وذلك للتيسير على الشباب للتقديم في الوظائف الملائمة لهم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل الملتقيات التوظيفية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ملتقيات توظيفية في الصعيد

وتشارك شركة ماكس سبيد في ملتقي التوظيف بقنا حيث توفر الوظائف الآتية:

1- مديرين مطاعم

2- مساعد مدير

3- سوبر فيزر

4- كرو

5- دليفري

ويمكن التقديم على الملتقى من خلال الضغط هـــــنا وكتابة البيانات المطلوبة، قبل انطلاق الملتقى يوم السبت والأحد الموافق 5-6 أغسطس 2023 من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء وذلك بمقر الصالة المغطاة أمام نادي شبان المسلمين بمحافظة قنا.

كما تطلب شركة مصر لتأمينات الحياة الوظائف الآتية:

1- وسيط تأمين، ويمكن التقديم عليها من خلال الضغط هــــــنا.

وفي الوجه البحري، تطلب شركة G4S الوظائف الآتية، شغل وظائف أفراد أمن إداري، ويمكن التقديم عليها من خلال الضغط هــــنا.

ويتم عقد الملتقى التوظيفي في محافظة الشرقية، يوم السبت والأحد 5-6 أغسطس من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء بمقر الصالة المغطاة بجوار التجنيد أمام متحف تل بسطة.