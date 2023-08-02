كل ما تريد معرفته عن وظائف الخط الثالث للمترو.. فرصة لحديثي التخرج

يهتم الشباب وخاصة حديثي التخرج بالحصول على فرص عمل مناسبة توفر لهم دخلا يؤمن احتياجتهم وتتناسب مع مهاراتهم العلمية وقدراتهم.

وأعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر وظائف بمجال بيع التذاكر، للعمل بقسم خدمة العملاء بعدة محطات.

تفاصيل وظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق، وخطوات التقدم لها، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط التقديم بوظائف الخط الثالث

ويمكن لحديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، بالشروط الآتية:

- الحصول على مؤهل فوق متوسط.

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.

خطوات التقديم لوظائف الخط الثالث

وذكرت«آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، أنه يمكن التقدم للوظيفة عن طريق تسجيل الطلب من خلال من هنــــــا، واتباع الخطوات التالية:

- كتابة الاسم رباعيا.

- رقم الهاتف.

- عنوان البريد الإلكتروني.

- السن.

- المؤهل الدراسي.

- كتابة عنوان السكن بالتفصيل.

- كتابة الخبرات السابقة بالتفصيل.

- إقرار بالموافقة على معالجة البيانات.

- اضغط على أيقونة أرسل الطلب.

خط ساخن للتواصل مع الشركة

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات حول الوظيفة، يمكن التواصل مع الشركة على الخط الساخن 19549.

محطة مترو إمبابة ترى النور قريبا

ومن جهة أخرى، قالت محافظة الجيزة في وقت سابق، إن محطة مترو إمبابة في الخط الثالث لمترو الأنفاق سترى النور قريبا، حيث يبلغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية، وتسهم في تخفيف الضغط على مختلف المناطق في القاهرة الكبرى.

وتأتي ضمن حرص وزارة النقل، على التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، حيث تسهم في جذب أصحاب السيارات الخاصة إلى استقلال هذه النوعية من الوسائل.