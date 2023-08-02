بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج دفعة جديدة من كلية "طب الأسنان"

فى احتفالية ضخمة وأجواء مبهجة، احتفلت كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2022/2023، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هالة المنوفي عميد الكلية.

وفى هذا الإطار وجه الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء على توفير الدعم الكامل للطلاب خلال مراحلهم التعليمية، مهنئا الطلاب بتخرجهم، قائلا :"أهنئكم بتخرجكم، والف مبروك لشباب خريجي جامعة مصر بكلية طب الاسنان، وهذه بداية مرحلة جديدة في حياتكم وتحية كبيرة لأولياء الأمور الذين شرفونا".

د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة: كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدة فى مجالها وتلتزم بتخريج طبيب متميز علمیاً ومھنیاً

وأكد د. أشرف حيدر أن كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم الكليات، موجها حديثه للخريجين قائلا :"أمامكم مستقبل مشرق وكلية طب الاسنان تتميز بتقديم الشركات مع الجامعات الأجنبية مثل جامعة جنوا والتعاون في مجال طب الاسنان في مجال حراجة الليزر"، موجها الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مقدما التهنئة لأولياء الأمور، وأوضح أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان هي كلية خاصة رائدة في التعليم المستمر، وتلتزم الكلية بتخريج طبيب أسنان متميز علمیاً ومھنیاً یُلبي متُطلبات سوق العمل من خلال تحفیز مُنظومة بحثیة علمیة ومھنیة وخدمة علاجیة متطورة تُلبي متُطلبات المجُتمع فى إطار قیم أخلاقیة، ولفت د. حيدر إلى أن مرحلة التخرج ليست نهاية المشور ولكن نهاية مرحلة منه والمشوار طويل جدا، موضحا أن كلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتميز بوجود دبلومات علمية متميزة من جراحة الليزر.

د. هالة المنوفى عميد الكلية تهنىء الخريجين وأولياء الأمر.. وتؤكد: نعمل على تخريج أطباء متميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل وحققنا العديد من الإنجازات

كما رحبت الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بضيوف الحفل، مؤكدة أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حققت العديد من الإنجازات على كافة المستويات والأصعدة في مختلف القطاعات ومنها افتتاح أول معمل رقمى على مستوى الجمهورية بكلية طب الفم والأسنان، حيث يعد المعمل الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث يتم فيه تدريس برامج تعليمية فى هذا التخصص الحديث فى مجال طب الأسنان، ويتم تدريس زمالة طب الأسنان الرقمى بالتعاون مع أساتذة وخبراء فى هذا المجال من جامعة جنوا بإيطاليا، موضحة أن هناك برامج أكاديمية حديثة لتواكب الكلية كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لتخريج أطباء متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل، وذكرت أن خريجى الجامعة من الدفعات السابقة قد تقلدوا مراكز هامة ومنهم خريج دفعة 2006 الدكتور احمد مرتضى، المدرس المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم اللثة والفم بجامعة اسيوط، وأشارت المنوفى إلى أنه تم فتح برامج الدراسات العليا ماجستير طب الفم وعلاج اللثة، وجراحة الفم (لتركيبات الثابتة، والتركيبات المتحركة).

الفنانة ريهام عبد الغفور تحرص على حضور الحفل لتهنئة الخريجين.. وتعلق: "كان نفسي أدخل كلية طب أسنان

وشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور، بدرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، معربة عن سعادتها الشديدة بالتكريم، وقامت بتهنئة الطلاب قائلة :"ألف مبروك لكل الطلبة وأول حاجة كنت أتمني اني أعملها في حياتي هي دخولى كلية طب أسنان لكن ما كنتش شاطرة فكنت أدبي وربنا يحقق لكم كل أحلامكم إن شاء الله"، وتضمن الحفل فقرة خاصة تحدث فيها الطلاب الوافدين بكلية طب الاسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدين مدى الدعم الكامل الذى تمتعوا به طوال فترة الدراسة، وتأهيلهم بشكل مميز لسوق العمل المحلى والدولى من مصر أم الدنيا، مشيرين إلى مدى سعادتهم بالدراسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.