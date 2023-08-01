بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الاثنين، بدأ الطلاب البحث عن مصروفات الجامعات الحكومية والخاصة استعدادا للالتحاق بها، من بينها مصاريف جامعة مصر المعلوماتية 2023-2024 والكليات المتاحة بها.

مصاريف جامعة مصر المعلوماتية 2023-2024 والكليات المتاحة

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة مصر المعلوماتية 2023-2024 والكليات المتاحة بها، وفقا للموقع الرسمي للجامعة، والتي تضم 4 كليات أساسية، على أن يتم التوسع وزيادة أعداد الطلاب المقبولين سنويا، وسيتم دفع الرسوم الدراسية على دفعتين في بداية كل فصل دراسي، وسيحصل طلاب دفعة 2023-2024 على منح إضافية.

وتبلغ مصاريف جامعة مصر المعلوماتية 2023-2024 والكليات المتاحة كالتالي:

1- كلية علوم الحاسب قبل المنحة، 172 ألفا و400 جنيه، وبعد المنحة «سيتم عمل منح لجميع طلاب دفعة 2023-2024 بقيمة 30%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق منحة بقيمة 55%».

2- كلية الهندسة قبل المنحة تبلغ 180 ألف جنيه، بعد المنحة «سيتم عمل منح لجميع طلاب دفعة 2023-2024 بقيمة 30%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق منحة بقيمة 55%».

منح جامعة مصر المعلوماتية 2023-2024 والكليات المتاحة

3- كلية تكنولوجيا المعلومات قبل المنحة تبلغ 164 ألفا و200 جنيه، بعد المنحة «سيتم عمل منح لجميع طلاب دفعة 2023-2024 بقيمة 35%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% للقسم العلمي، و80% وحتى 70% للقسم الأدبي منحة بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق للقسم العلمي، ومجموع 80% فما فوق للقسم الأدبي منحة بقيمة 60%».

4- كلية الفنون الرقمية والتصميم قبل المنحة 189 ألفا و200 جنيه، بعد المنحة «سيتم عمل منح لجميع طلاب دفعة 2023-2024 بقيمة 35%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% للقسم العلمي، و80% وحتى 70% للقسم الأدبي منحة بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق للقسم العلمي، ومجموع 80% فما فوق للقسم الأدبي منحة بقيمة 60%».