باحث: الجماعة الإسلامية كفرت الشيخ الشعراوي لتصديه لأفكارها

قال محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، إن أمير الجماعة الإسلامية في الزاوية الحمراء كان يدعى «عبدالشافي» وهو من خطط لاغتيال فرج فوده وحينها أخذ مكانة كبيرة بينهم.

وهم أعضاء الجماعة

وأضاف «كروم»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجماعة كانت توهم كل أعضائها بصوابها وكان المجتمع منغلق تماما، وكانت توحد مصدر التلقي لسهولة السيطرة على أعضائها.

الجماعة الإسلامية كفرت الشيخ الشعراوي

وتابع باحث في الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية كانت تكفر الشيخ الشعراوي، وكانت تدفع أعضاء الجماعة للاقتناع بفكرها بإسقاط رجال الدين الآخرين من نظر أفراد الجماعة، «كانوا يقولون عن علماء الأزهر علماء سلطة، حتى يصل العضو إلى نتيجة إسقاط جميع رجال الدين، وتصدى لهم الشيخ الشعراوي وحكمت الجماعة الإسلامية بكفره».