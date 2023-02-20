خبير في الحركات الإسلامية: انطلاقة القناة الوثائقية بحوار أمير داعش بداية جريئة

في تمام الثامنة مساء أمس، انطلق البث الأول للقناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة، والتي من المقرر أن تتناول محتوى وثائقي متنوع بين الفن والسياسة والتاريخ وغيره بحيث تُقدم وجبة دسمة للمشاهد مناسبة لجميع الأزواق، وفي تمام التاسعة، عرضت الوثائقية «حوار أمير داعش» الحصري، والذي وصفه إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي، بالبداية الجريئة والقوية.

دور القناة الوثائقية في حرب الوعي

وقال «الكتاتني» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تَوجه الشركة المتحدة لتدشين قناة وثائقية مصرية يمثل قفزة في الإعلام المصري، خصوصا أن هذه الخطوة كان لابد منها خصوصا خلال الفترة الأخيرة، لأنها تساعد على زيادة وعي المواطنين بالتاريخ، وتعزيز هويتهم، وأضاف قائلا: «النواحي الوثائقية مهم الاهتمام بها جدا وذلك لأن الوثائقيات تقدم معلومات حقيقية وفيها بحث وتدقيق، وهذا أمر مطلوب في حرب الوعي الحالية بين مصر وأعداءها من الإرهابيين».

وعن انطلاق القناة الوثائقية بحوار "أمير داعش"، قال الكتاتني إن افتتاح القناة بسبق فريد وبهذه الضخامة يمثل دفعة قوية للقناة ويجذب لها العديد من المشاهدين والمتابعين، كما أوضح أن الاهتمام بعرض محتوى يتناول جرائم الإرهاب وخباياهم ويتعمد عرض وفضح حقيقتهم هو شيء مطلوب لتحقيق الوقاية وتحصين العقول ضد هذه الأفكار المتطرفة، موضحا: «الحرب ضد الإرهاب لم تنته، وفي حرب الوعي لابد من استعمال كل الأسلحة المتاحة وبشكل غير تقليدي، ودا اللي شوفناه في تجربة القناة الوثائقية، حيث الاستعانة بأحد أعضاء هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والإدلاء بشهادته كشاهد عيان وشاهد على الأحداث».

وأضاف أنه في انتظار المزيد من الأفلام على القناة الوثائقية بعد هذه الانطلاقة القوية، وتحديدا في ملف الإرهاب.

الكتاتني: أثمن حوار أمير داعش

وأعرب خبير حركات الإسلام السياسي عن إعجابه وتقديره للجهود المبذولة في القناة الوثائقية، «حوار أمير داعش مهم وقوي وأنا أثمن هذا اللقاء»، كما أشار إلى أهمية تسليط الضوء بشكل مستمر على الحرب ضد الإرهاب حتى لا تُنسى موضحا: «لابد من أن نضم الحرب ضد الإرهاب إلى التاريخ الذي يدرس في المدارس والجامعات، فهو لا يقل أهمية عن الاحتلال الانجليزي أو الحرب العالمية وغيره، بالإضافة إلى ذكر هذه السيرة أيضا في المناسبات الرسمية وذكرى الوقائع الإرهابية الشهيرة، فهم يستغلون أن الوقت بينسي الناس، وأتوقع من القناة الوثائقية أن تكون وسيلة قوية لتذكير الناس، خصوصا أن "حوار أمير داعش" ليس الأول، فقد شاهدنا عدد من الأفلام التي تناولت شخصيات إرهابية ومسيرتهم الدموية، كسيد قطب وغيره».