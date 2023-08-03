مؤشرات تنسيق جميع كليات جامعة الزقازيق ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وحصولهم عليها مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق والكليات المتاحة ومصاريفها، وتضم الجامعة عددا من الكليات تتيح فرصا عديدة في الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج في الكلية مثل الصيدلة، الطب، الهندسة، الآداب، التربية، التمريض وكافة الكليات والمعاهد بجميع أقسامها، ولهذا يشرح التقرير مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق ومصاريف الكليات.

مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق والكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

وترصد بوابة «الوطن» مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق جميع الكليات، حسبما أعلن التنسيق العام الماضي، ولعل جامعة الزقازيق من الجامعات العريقة التي تضم كليات مثل الآداب، الزراعة، الهندسة، التمريض، الصيدلة، الطب، الحقوق، التجارة والآثار ونظم الحاسبات والمعلومات وغيرها من الكليات المتامة أمام جميع الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة وما يعادلها.

تنسيق الثانوية العامة بجامعة الزقازيق

ونوضح مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة، وفق التنسيق المعلن في العام الدراسي الماضي لحين الانتهاء في الجامعة من الإجراءات المطلوبة لتحديد المصاريف طبقا للعام الدراسي الجديد.

كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق 385 درجة.

تنسيق كلية هندسة الزقازيق 363.

كلية طب أسنان الزقازيق 378 92.20%.

كلية طب فاقوس 384 93.66%.

كلية طب الزقازيق 385 93.90%.

حقوق انتساب الزقازيق 59%.

تمريض الزقازيق 355.

مصروفات كليات جامعة الزقازيق

يمكن للطلاب الجدد التقديم في جامعة الزقازيق والالتحاق بالكليات المتاحة من خلال تقديم جواب الترشيح ويمكن للطالب سداد المصروفات مع التقديم وتبدأ مصاريف كليات جامعة الزقازيق من حوالي 400 جنيه وأكثر وصولا حتى 1500 جنيه وتحدد المصروفات وفقا لكل كلية بما يتم الاعلان عنه من قبل الجامعة وقد تحدد مصاريف كليات جامعة الزقازيق وفقا لكل كلية على حدة فمثلا كلية الآداب بأقسامها تبدأ من 400 جنيه وأكثر.