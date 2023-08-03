مصرع طفل غرقا في المنشاة بسوهاج

شهدت قرية كوم بدار، دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، مصرع طفل غرقا بناحية دائرة المركز، ونقل الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بمصرع طفل غرقا.

وبالفحص تبيّن غرق الطفل «كراس ى. ز»، 8 أعوام، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

وأفاد عم المتوفي المدعو «فايز ز» 49 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنّه أثناء قيام الطفل المتوفي بالاستحمام في الترعة المشار إليها جرفه التيار وتوفي غرقا، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة «اسفكسيا الغرق»، وتحرر المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.