كم يربح الزمالك حال التأهل لربع نهائي البطولة العربية؟

يختتم نادي الزمالك مشواره في مرحلة دور المجموعات ضمن منافسات البطولة العربية، يوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، حينما يصطدم بمنافسه النصر السعودي، من أجل حسم هوية المتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

الزمالك يبحث عن الاستفاقة أمام النصر السعودي.. و100 ألف دولار ضمنها الأبيض في البطولة العربية

ويسعى الزمالك لتخطي عقبة النصر السعودي، من أجل تعويض هزيمته في الجولة الثانية أمام الشباب السعودي، والعبور للدور المقبل، للحصول على مكسب مادي أكبر، واكتساب الثقة للمنافسة على لقب البطولة العربية.

وحال خروج نادي الزمالك من مرحلة دور المجموعات في البطولة العربية، فإنه قد ضمن الحصول على جائزة 100 ألف دولار، نظيرًا لمشاركته في هذا الدور.

كم يربح الزمالك حال وصوله إلى ربع النهائي؟.. وجائزة ضخمة للبطل

وإذا نجح الزمالك في العبور إلى ربع النهائي، سيكون قد ضمن الحصول على 150 ألف دولار، حال توديعه البطولة العربية من تلك المرحلة.

وسيحصل الفائز بلقب البطولة العربية على جائزة ضخمة وهي 6 ملايين دولار، حيث وصل مجموع جوائز المسابقة إلى أكثر من 10 ملايين دولار تقريبًا، أي ما يتجاوز 300 مليون جنيه مصري.