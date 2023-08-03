مروة خريجة معهد كمبيوتر تكافح من أجل أولادها ببيع ساندويتشات شوكولاتة

على أحد أرصفة شوارع الإسكندرية، تقف سيدة تدعى مروة سعيد على عربة صغيرة يعلوها لافتة مكتوبة عليها «لحوسة»، تجهز سندويتشات الشكولاتة «فينو أو فريسكا أو وافل» للزبائن الذين اعتادوا على الشراء منها.

شراء عربية لبدء مشروع بيع ساندويتشات بالشكولاتة

تخرجت مروة سعيد من معهد الكمبيوتر، وبعد إنجابها طفلين انفصلت عن زوجها، وقررت أن تعتمد على نفسها وتفتح مشروعا خاصا بها، ووجدت أن الشكولاتة أحد أهم مصادر السعادة ويعشقها كل الناس «قررت شراء عربية صغيرة لبدء مشروعي الصغير، وأبيع سندويتشات السعادة للصغار والكبار».

مروة: أصنع ساندويتش الشيكولاتة بسعادة

وتضيف: «بدأت مشروعي منذ عام تقريبا، وأبتكر كل ما هو جديد في عالم الشيكولاتة داخل عيش فينو، وحسب الطلب أضيف أشياء أخرى، واللي يجربها يعود مرة أخرى لأنني أصنعها بسعادة».

نشر السعادة بين الناس الهدف الأول لـ مروة وخاصة لأهالي الإسكندرية «يوميا بقف على رصيف شارع شهر العسل بمنطقة البيطاش بالعجمي، وأبدأ يومي بسعادة، وحلمي أفتح محل حلواني».

وتنصح مروة السيدات اللاتي يكافحن من أجل أبنائهن: «لا تستسلمي على أحلامك، إذا كنت تؤمنين بنفسك، وتعملين بجد، فستتمكنين من تحقيق كل ما ترغبين فيه».