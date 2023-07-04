أستاذ تمويل: تنفيذ 28 ألف مشروع صغير لمساعدة الخريجين والكوادر

قال دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة عبر فضائية «DMC»، إنَّ أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تجاه تنمية الدولة كبيرة، خاصًة أنَّ الدولة تستثمر بها بقروض تبلغ 26 مليار جنيه، إذ وفرت فرص عمل وصلت إلى مليون ونصف مليون وظيفة للشباب.

المشاريع الصغيرة تغطى نسبة السكان واقتصاد مصر

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنَّ مصر يتعدى عدد سكانها 105مليون نسمة والمشاريع الصغيرة هي التي تغطى تلك النسبة، لافتًا إلى أنَّ أغلب اقتصاد مصر معتمد على مشروعات صغيرة ومحدودة الدخل.

تنفيذ 28 ألف مشروع صغير لمساعدة الشباب

أضاف أنَّ الدولة تساعد في تنمية تلك المشاريع بعدة أجزاء منها تأهيل وتمويل وتدريب الكوادر البشرية وتسهيل المعاملات القانونية لهم مثل التراخيص، متابعًا أن «الدولة تتوسع في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات»، مبينًا أنَّه تمّ تنفيذ 28 ألف مشروع صغير بمبلغ استثمار 243 مليون بصندوق التنمية المحلية، إذ تساعد الدولة من يرغب ببدء مشروع صغير وتأهله لذلك من خلال برامج دعم المشاريع الصغيرة.