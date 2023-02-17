تمويل مشروع صغير بفائدة 6%.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التنمية المحلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديدا للشباب والمرأة، وتوفير مزيد من فرص العمل وتشجيع العمل الحر، حيث يمكن للشباب إقامة مشروع صغير بقرض لا تتخطى فائدته 6% في أي محافظة من المحافظات.

شروط الحصول على التمويل

يأتي هذا في ضوء اهتمام الدولة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وللحصول على تمويل من صندوق التنمية المحلية بالمحافظات يمكن اتباع الآتي:

- التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها صاحب المشروع وملء الاستمارة المطلوبة وتقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

- يشترط فيمن يتقدم للحصول على القرض أن يتراوح عمره ما بين 21 و55 عاما.

- تحديد موقع إقامة المشروع ونشاطه والتكلفة.

- تقديم دراسة جدوى للمشروع أو قيام الوحدة المحلية بالمعاونة في إجراء دراسة الجدوى.

- يتم التركيز على الأحياء والمدن والقرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في أنشطة المواد الغذائية والإنتاج الحيواني والأعلاف والأسمدة والملابس واللحوم ومنتجات الألبان والعسل والحرف اليدوية والتراثية.

جدوى المشروع:

- العمل على إتاحة المزيد من فرص عمل للشباب والمرأة.

- الحد من البطالة والعمل على تحسين المعيشة.

- تشجيع المشروعات والإنتاج في المناطق الزراعية.

- بدأ هذا المشروع عام 1979 لتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية.

- يتم موافاة صندوق التنمية المحلية من خلال المحافظات بأسماء الراغبين في الحصول على قروض والمشروعات المطلوب إقراضها.

- وضع دراسة للمشروعات من خلال الفنيين بصندوق التنمية المحلية والعرض على لجنة القروض بالصندوق للموافقة.

- إجراء تعاقد بين صندوق التنمية المحلية والوحدة المحلية للمشروعات التي تم الموافقة عليها.

- تبدأ الوحدة المحلية بإعادة الإقراض للمنتفعين وتكون الوحدة المحلية (طرف أول مقرض) والمنتفع (رف ثاني – مقترض).

- يبدأ المنتفع بسداد أقساط القرض للوحدة المحلية ومنها لصندوق التنمية المحلية.

- استهداف توفير 33 ألف فرصة عمل بتكلفة قدرها 160مليون جنيه.