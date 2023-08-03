باحث سياسي: روسيا تعلن مياه البحر الأسود «غير آمنة» للملاحة

أكد الكاتب والباحث السياسي رامي القليوبي، أنّ الموقف الروسي واضح منذ الانسحاب الروسي من صفقة الحبوب، مشيرا إلى أنّها صنّفت مياه البحر الأسود على أنّها غير آمنة للملاحة البحرية.

روسيا لن تستهدف أي سفينة تمر عبر البحر الأسود

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ إعلان روسيا أن مياه البحر الأسود غير آمنة للملاحة لا يعني أنّ روسيا ستستهدف أي سفينة تمر عبر البحر الأسود، لكنها تبرّئ نفسها من أي مسؤولية عن سلامتها.

أوكرانيا: روسيا تدمرت نحو 200 ألف طن حبوب

وأشار إلى وجود تقارير أوكرانية ورادة حول قيام روسيا بتدمير ما يزيد على 200 ألف طن من الحبوب، مشددًا على أنّ مثل هذه التقارير يجب أن تصدر من جهة محايدة وليس من جهة روسية أو أوكرانية لأنّهم يخوضون حربًا عالمية يسعى كل طرف فيها لشيطنة الطرف الآخر أمام المجتمع الدولي.