باحثة سياسية: مَن يسيطر على البحر الأسود هو الرابح في أزمة روسيا وأوكرانيا

علّقت الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة علا شحود، على تقييد موسكو حركة الملاحة في مضيق كيرتش، لافتة إلى أن هذا المضيق هو نقطة محورية وأساس للصراع الروسي الأوكراني منذ عام 2014، حيث يربط بين بحر أزوف والبحر الأسود.

بعد ضم روسيا للمضيق شيدت عليه جسرا ضخما عليه سكك حديدية

وأوضحت شحود، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد ضم روسيا للمضيق شيدت عليه جسرا ضخما عليه سكك حديدية ترتبط بالشبكة الروسية ويعود بفوائد كبيرة على روسيا.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2014 رفضت أوكرانيا والغرب الاعتراف بسيطرة روسيا على المضيق ومناطق شبه جزيرة القرم، لافتة إلى أنه منذ ذلك الوقت وكانت المناورات بين البحرية الروسية والأوكرانية قائمة حتى وقعت الأزمة الروسية الأوكرانية.

المضيق له أهمية استراتيجية كبيرة لدى روسيا

وأكدت أن هذا المضيق له أهمية استراتيجية كبيرة لدى روسيا، مشيرة إلى أن من يسيطر على البحر الأسود هو الرابح في هذه الحرب التي وصفتها بالعالمية، معتبرة أن البحر الأسود هو منفذ روسيا على كثير من دول البحر المتوسط، مشددة على أن روسيا مثل أي دولة في العالم تحرص على حماية مياهها الإقليمية وإيجاد منافذ لها للبحر المتوسط.