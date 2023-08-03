خبير اقتصادي: تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لن يؤثر عليها

علق الخبير الاقتصادي الدكتور نهاد إسماعيل، على تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ الأسهم الآسيوية تأثّرت بهذا التصنيف وهبطت قليلًا ثم استعادت قوتها.

تصنيف فيتش لن يسبب ضرر دائم للاقتصاد الأمريكي

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدولار الأمريكي هبط قليلًا ثم تعافى، مشددًا على أن هذا التصنيف لن يسبب ضررًا دائمًا.

وأشار إلى أنّ الهدف من هذا التصنيف هو تمكين المستثمر أن يقدر الخطورة التي تواجهه إذا استثمر في دولة أو مؤسسة ما، مؤكدًا قوة الاقتصاد الأمريكي، أن 70% من البنوك الأمريكية تتمسك بالدولار الأمريكي وأن كل السلع المهمة كالنفط والذهب مسعّرة بالدولار الأمريكي.

سداد الديون والالتزامات الأمريكية

وأكد أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي قادر على سداد الديون والالتزامات الأمريكية أقوى من أي تصنيف وأقوى من أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أنه لا قلق من هذه التصنيفات في هذه المرحلة.