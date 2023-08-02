الشرطة الأمريكية: مطلق النار داخل مبنى الكونجرس «مختل عقليا»

طلبت الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن من المواطنين المتواجدين في محيط مبنى الكونجرس، الابتعاد عن المبنى على الفور، بعد بلاغ عن وقوع إطلاق نار في محيط المكان على يد «مختل عقلياً»، فيما انتشرت الشرطة في المنطقة بعد سماع صوت إطلاق النار.

مطلق النار شخص «مختل عقلياً»

وأضافت شرطة العاصمة الأمريكية، وفق ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أنها تحذر الأشخاص من القدوم إلى محيط الكونجرس، بسبب التهديد الأمني المستمر في المنطقة، مع تقدم نصيحة لكافة الموجودين بمجلس الشيوخ بالاختباء والاحتماء في أماكنهم.