سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:23 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم الخميس- تعبيرية
استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.
وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديث للأسعار أعلنته البنوك على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.20 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.