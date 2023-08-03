سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في بنك مصر 100.35 جنيه للبيع و100.06 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية، حسبما أعلنتها على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم: 100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم: 99.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم: 100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم: 100.06 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم: 100.77 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم: 100.79 جنيه للبيع، مقابل 97.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم سجل 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم 12.19 ريال.