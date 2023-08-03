أسعار العملات اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية.. مستقرة

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 3-8-2023 في جميع البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ويأتي من أبرزهم الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتوضح «الوطن» أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك، حسب ما كشفته البنوك بمواقعها الرسمية على الإنترنت في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.99 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر اليورو اليوم بنهاية في بنك مصر: 33.99 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري: 39.50 للبيع، و39.24 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر: 39.50 للبيع، و39.24 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 100.33 للبيع، و99.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 100.35 للبيع، و100.06 للشراء.