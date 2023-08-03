شهد الدولار الأمريكي اليوم استقراراً ملحوظاً في الأسعار مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، حيث سجل في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.93 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم «شراء»: 30.85 جنيه.