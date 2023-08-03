أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر استقراراً في بداية التعاملات الصباحية، وتحديداً عيار 21 الأكثر إقبالاً من جانب المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم حسب آخر تحديث للأسعار كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر.. عيار 24

في البداية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية 2463 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل اليوم في بداية التعاملات 2155 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو الأكثر انتشاراً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1847 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل 2258 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1437 جنيهاً للشراء، وذلك دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17240 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

ونظراً لاختلاف سعر كل من الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك، فإن أسعار الذهب تختلف من محل لآخر.