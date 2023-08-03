حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل مصوغات في المنيا

أمرت جهات التحقيق بالمنيا بحبس 4 أشخاص بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل مصوغات في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة المنيا وفقًا لتحريات رجال الشرطة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة أبو قرقاص بالمنيا من عامل فى أحد محال تجارة المصوغات الذهبية يفيد بأنه أثناء وجوده بالمحل عمله، حضر إليه شخصان، وسيدة وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية.

كما تبين أنهم تعدوا عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعي وسرقوا كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، كما تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته، واعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة

وتناول قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، وأوضح أحمد حسين المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.