موعد ورابط التقديم للسكن بالمدن الجامعية في جنوب الوادي

حددت جامعة جنوب الوادي، موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية على أنّ يكون السبت المقبل 5 أغسطس، وفق الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك، إذ تبدأ المدن الجامعية كافة في استقبال الطلاب بمختلف الفرق، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والحدود الأدنى للتنسيق.

التقديم للمدن الجامعية بـ«جنوب الوادي»

وفي بيان صحفي اليوم، أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الالكترونية، للتقدم للمدن الجامعية للعام 2023/2024، وكان من أهم قراراته، الموافقة على فتح باب التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد بدءًا من السبت المقبل وحتى الخميس 7 سبتمبر.

رابط التقديم للمدن الجامعية

وأضاف أنه يمكن لجميع الطلاب، التقديم للمدن الجامعية عبر التسجيل من خلال الرابط من هنا.

وأكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، من خلال تجهيز المباني الجامعية وإنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة.