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«عكاوي»: سنعمل على استكمال مسيرة تطوير جامعة جنوب الوادي

كتب:

رجب آدم
08:39 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس جامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي

استهل الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، مهام منصبه الجديد بعقد مجموعة من اللقاءات مع عمداء كليات وقيادات الجهاز الإداري بالجامعة، لمتابعة حسن سير العمل بمختلف القطاعات، مؤكدا حرصه على استمرار العمل بكفاءة وفاعلية اتساقا مع خطة الجامعة ومستهدفاتها واستكمال خطة التطوير.

متابعة تنفيذ المهام المختلفة

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي أن المتابعة الدقيقة والزيارات الميدانية والجولات التفقدية جزء من البرنامج اليومي لمتابعة تنفيذ المهام المختلفة، وهو ما كان معمولا به خلال فترة رئاسة الدكتور عباس منصور، والدكتور يوسف غرباوي، مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، مؤكدا سعيه لاستكمال مسيرة التطوير بالجامعة.

وتضمنت لقاءات اليوم الأول اجتماعا مع لجنة التغذية بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة، وعدد من مديري العموم وأعضاء لجنة التغذية بالمستشفيات الجامعية وإدارة المشتريات والشئون القانونية بالمستشفى الجامعي.

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