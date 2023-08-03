كليات يتوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. بينها «صيدلة وأسنان»

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وكشفت إحصائيات شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة بعد إعلان الحدود الدنيا لتسجيل رغبات المرحلة، أنّ هناك كليات يتوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023، للشعبة العلمية «علوم - رياضة» بمختلف الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات، ما عدا كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية للأدبي، وهندسة البترول وعدد من الكليات الأدبية.

كليات متوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ووفقًا لتحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023، فإنّ المؤشرات الأولية تشير إلى أنّ هناك كليات يتوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023، لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، والمتمثلة في كليات الطب البيطري والتمريض والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض والحقوق والتجارة والسياسة والاقتصاد والإعلام، وباقي الكليات النظرية والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022 لعرض التخصصات العلمية والأدبية:

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب العريش 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسوان 376

طب بني سويف 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان السويس 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي القاهرة 373

علاج طبيعي بنها 373

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي السويس 372

علاج طبيعي بني سويف 372

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة الإسكندرية 370

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

طب بيطري الإسكندرية 361

طب بيطري أسيوط 361

هندسة عين شمس 361

حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 360

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359