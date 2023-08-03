كليات يتوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. بينها «صيدلة وأسنان»
كتب:
أحمد أبوضيف
09:59 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
جامعة القاهرة
تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.
وكشفت إحصائيات شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة بعد إعلان الحدود الدنيا لتسجيل رغبات المرحلة، أنّ هناك كليات يتوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023، للشعبة العلمية «علوم - رياضة» بمختلف الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات، ما عدا كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية للأدبي، وهندسة البترول وعدد من الكليات الأدبية.
كليات متوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023
ووفقًا لتحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023، فإنّ المؤشرات الأولية تشير إلى أنّ هناك كليات يتوقع بقاؤها في تنسيق المرحلة الثانية 2023، لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، والمتمثلة في كليات الطب البيطري والتمريض والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض والحقوق والتجارة والسياسة والاقتصاد والإعلام، وباقي الكليات النظرية والمعاهد.
تنسيق الجامعات 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022 لعرض التخصصات العلمية والأدبية:
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان المنوفية 377
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب العريش 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسوان 376
طب بني سويف 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان السويس 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي السويس 372
علاج طبيعي بني سويف 372
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة الإسكندرية 370
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
طب بيطري الإسكندرية 361
طب بيطري أسيوط 361
هندسة عين شمس 361
حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 360
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360
طب بيطري القاهرة 360
طب بيطري بنها 360
طب بيطري جنوب الوادي 360
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359