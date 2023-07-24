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تعرف على موقف طلاب الشهادة الأزهرية من تنسيق الجامعات الحكومية 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
02:12 م | الإثنين 24 يوليو 2023
مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أنه يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عن طريق مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقاً للشروط و الأعداد والكليات التي يحددها المجلس بناءا على موافقة الجامعة و الكلية المعنية.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح المجلس خلال اجتماعه الماضي في رحاب جامعة قناة السويس بحضور وزير التعليم العالي، أنه تقرر قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات «فرنسي» عن طريق مكتب التنسيق بشعبة اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية «طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاثة عن 65% ووفقاً للأعداد والكليات التي يحددها المجلس بناء على موافقة الجامعة والكلية، كما يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «ألماني» ببعض كليات الجامعات الحكومية بشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاثة عن 65%.

تنسيق الكليات 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنه يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والمعادلة والأزهرية والدبلومات عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ولمرة واحدة فقط.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.