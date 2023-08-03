أسعار السمك اليوم الخميس 3-8-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 3-8-2023 في الأسواق حالة من الاستقرار، وتحديداً السمك البلطي الأكثر إقبالاً من جانب المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار مختلف أنواع الأسماك اليوم في الأسواق، حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر البوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ200 جنيه.

- جمبري صغير: الكيلو بـ142 جنيها.

- جمبري ممتاز: الكيلو بـ241 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ170 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ128 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ127 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ100 جنيه.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ137 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ109 جنيهات.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيهات.

- سبيط: الكيلو بـ204 جنيهات.

- المرجان وسط: الكيلو بـ91 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ81 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ52 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ77 جنيها.