حصة الفرد في التموين لشهر أغسطس 2023.. وتوجيهات للالتزام بحصص المقررات

وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لـ40 ألف منفذ بقال تمويني، للالتزام بصرف حصة الفرد في التموين من المقررات المخصصة لكل بطاقة عن شهر أغسطس 2023، وعدم تجاوز الحصة المقرر خاصة من سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

حصة الفرد في التموين

وتحدد وزارة التموين حدا أقصى لصرف حصة الفرد في التموين، للمستفيدين من الدعم التمويني عن شهر أغسطس 2023، وتشمل ما يلي.

- تحصل بطاقة تموين الأسرة على زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- كما تحصل بطاقة التموين على كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة.

- وتحصل بطاقة تموين الأسرة على كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

صرف السلع التموينية

وبدأت وزارة التموين من خلال منافذ البقالين صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أغسطس، منذ الثلاثاء الماضي، ويستمر الصرف حتى نهاية أغسطس لاستكمال صرف المقررات لـ64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين.