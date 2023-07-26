شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين.. متاحة لبعض الفئات

تعد شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين، هي الفيصل في قبول طلب أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في زيادة الدعم الذي يصرف لهم على البطاقات سواء دعم الخبز اليومي، أو دعم السلع التموينية شهريا، بعد إضافة أبنائهم على البطاقات.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

ووفقا للمعلن رسميًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفق القرار رقم 51 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين، تتمثل في التالي:

1- أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين للأسرة أقل من 4 أفراد.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة بطلب إضافة المواليد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم وهم الفئات التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء زوجات الشهادات.

- أبناء الأسر البديلة.

3- أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة لا يقل عن 4 أعوام.

أماكن إضافة المواليد

ونوهت وزارة التموين، عدة مرات، إلى عدم وجود أية روابط إلكترونية لتقديم طلبات إضافة المواليد عليها، موضحة أنَّ مكاتب التموين على مستوى المحافظات هي الجهة المختصة باستلام طلبات الأسر الأولى بالرعاية لإضافة الأبناء على البطاقات للمستحقين فقط.

كما توجد عدة بيانات لازم تقديمها من الأسر المستحقة التي تتقدم بطلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، تشمل على التالي:

1- اسم صاحب الطلب.

2- الرقم القومي لرب الأسرة.

3- رقم البطاقة التموينية.

4- عدد أفراد البطاقة.

5- الرقم القومي لجميع الأفراد المراد إضافتهم على البطاقة التموينية.