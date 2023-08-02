خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني في المنيا

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/ 2024، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

خفض درجات القبول بمدارس التعليم الفني

كما وافق محافظ المنيا، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظراً لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.

اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية

واعتمد محافظ المنيا، في وقت سابق، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، حيث أكد المحافظ، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وقال حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالبًا، حضر منهم 87905 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالبًا، بنسبة نجاح 74.29%.