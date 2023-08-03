تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ضمن مبادرة «اتعلم.. اتحصن» في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق فعاليات مبادرة «اتعلم.. اتحصن» للأخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر، والرائدات الصحيات بالقاعات المخصصة للتدريب في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح، التي تشمل دورات تدريبية مكثفة وورش عمل تستهدف التبصير بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها، في إطار تعاون منظم بين التربية والتعليم والأزهر ومديرية الصحة والمجلس القومي للسكان، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ورش لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

وإجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مع إيمان لملوم مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة وإيمان عاطف مسئول السكان بمطروح، ولطيفة طرمان موجة عام التربية الاجتماعية، ولمياء حنفي مدير إدارة التدريب بالتعليم، لتنسيق ورش العمل والتدريب لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

أضرار التسرب التعليمي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنّ ورش العمل التبصيرية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالطالب علمياً وثقافياً واجتماعياً، وحمايته من أضرار التسرب التعليمي، كذلك تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الصحيات بالدور المنوط بهم، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة التسرب، بالإضافة إلى تنمية مهارات الأخصائي الاجتماعي في دراسة الظواهر الاجتماعية والتعرف على أسبابها وطرق علاجها وتنمية مهاراته في سبل التواصل والاتصال مع المجتمع الخارجي للحد من ظاهرة التسرب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح في بيان، أنّ ورش العمل تتم تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية وإدارات التدريب والتعليم الابتدائي والإعدادية والعلاقات العامة والإعلام، وتُنفذ للوقوف على أسباب التسرب التعليمي وكيفية مواجهة حالات التسرب وبحث الأسباب التي تؤدى إليها وخطط العلاج.