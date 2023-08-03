بالأرقام.. تفاصيل الدعم النقدي لأسر تكافل وكرامة
كتب:
أسماء زايد
10:17 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
احدى الأسر المسافيدة من تكافل وكرامة
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استبدال وتعديل نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، المشار إليه النصوص التالية:
- المادة الأولى: يكون استحقاق مساعدة الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة كالتالي:
برنامج «تكافل».. استحقاق أسري
- يكون استحقاق الأسرة المعيشية المستحقة أوابن « المطلقة ، الأرملة» 406.25 جنيها.
- نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل « الأطفال تحت سن 6 سنوات»: 75 جنيها.
- التلميذ بالمرحلة الإبتدائية 100 جنيه .
- التلميذ بالمرحلة الإعدادية 125 جنيها .
- التلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيها.
- الطالب بمرحلة التعليم الجامعي 200 جنيها .
برنامج «كرامة».. استحقاق فردي
- المسن 65 سنة فأكثر / المعاق غير القادر على العمل : 562.50 جنيها .
- يتيم الأبوين - كريمى النسب - مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ 26 سنة : 437.50 جنيها
- «المطلقة - الأرملة - المهجورة - المنفصلة- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل» بدون أبناء : 437.50 جنيها .
وأوضحت الجريدة الرسمية فى منشورها الصادر اليوم فى العدد 31 فى 3 أغسطس 2023 ، أنه يجوز الجمع بين الدعم النقدى لبرنامج « تكافل وكرامة» فى آن واحد مع امكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة .
ونص القرار على أن يتم تقديم الدعم النقدي لحد أقصى اثننين من الأبناء فى الأسرة الواحدة «تحت تكافل» أيهما أصغر .