كل ما تريد معرفته عن المنح التعليمية لأبناء أسر «تكافل وكرامة».. «التضامن» توضح الشروط

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن كافة التفاصيل الخاصة بالمنح التعليمة الجديدة للعام الدراسي 2023-2024، موضحة عبر موقعها الرسمي، الكليات التي تتضمنها المنح التعليمة لطلاب أسر مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» الدعم النقدي، ومنها منح جامعة الجلالة الدولية.

وأكدت أن المنحة مقدمة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذها عبر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من خلال برنامجي «المنح الجامعية»، و«رواد وعلماء مصر».

منح جامعة الجلالة الدولية لطلاب «تكافل وكرامة»

تقدم منح جامعة الجلالة لطلاب الاسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» النقدي، شهادات تعليمة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)، وتسمح للطلاب بالحصول على درجة جامعية مزدوجة خلال فترة الدراسة في مصر، ودون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى كل تخصص علمي في جامعة الجلالة متطلبات أكاديمية للقبول، وطالبت الطلاب بضرورة استيفاء تلك المتطلبات المختلفة من تخصص لأخر.

ولفتت إلى أن من بينها اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة، وعدم الإنتظار لحين أخطارهم بقبولهم في المنحة، مع التأكيد على أن اجتياز الاختبار لا يعتبر إلتزامًا من جهة المنحة بقبول الطالب في برنامج المنح أو إلحاقه بجامعة الجلالة الدولية.

الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة» في جامعة الجلالة الدولية

- كلية العلوم الإدارية و إدارة الأعمال.

- التسويق.

- نظم المعلومات الحاسوبية.

كلية علوم الحاسب وهندسة البرمجيات.

كلية الهندسة تخصص هندسة الطاقة الكهربية.