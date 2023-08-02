برنامج «فرصة» يسلم مشروعات لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالمحافظات

سلم برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عددًا من المشروعات لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، داخل المحافظات المستفيدة من البرنامج، حيث تم تسليم 41 مشروع تربية الدواجن بمحافظة سوهاج، الذى يتكون من «35 زوج بط، وعدد 300 كيلو أعلاف»، إضافة إلى أدوية وتحصينات وأدوات أخرى، وذلك بعد تلقيب تدريب متخصص في كيفية التعامل مع المشروع.

تسليم 41 مشروع تربية الدواجن بمحافظة سوهاج

وأعلن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استمرار قوافل السعادة لبرنامج «فرصة» بمحافظة سوهاج، على مستفيدين قرية شندويل بمركز المراغة، من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك بالتعاون مع جمعية خير وبركة.

كما أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عن تسليم مشروعات تربية رؤوس خراف، لـ40 أسرة، بواقع 3 رؤوس لكل أسرة (2 إناث وذكر واحد)، وذلك لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بقرية فرقص مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك بالشراكة مع شركة قدرة.

تسليم مشروعات تربية رؤوس خراف لـ40 أسرة بالفيوم

وأشار برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إلى أنَّه تم تنظيم احتفالية تضمنت تسليم المشروعات للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى تقديم ندوة توعية من قبل الطب البيطري، وأكدوا على الأسر كامل استعداد الطب البيطري لتقديم الدعم البيطري من خلال الوحدة البيطرية بطامية.

يُذكر أن هذه التسليمات تأتى استكمالا لدور برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، داخل المحافظات، والذي يتمثل في توفير المشروعات المختلفة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بهدف إتاحة فرص عمل لهم وتحويلهم من الإتكالية إلى الاستقلالية.