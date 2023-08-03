بولندا تستقبل 31 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، وصول نحو 31 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 14.2 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة - حسب ما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنّ نحو 36 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا، أمس، عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 12.4 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت -في مارس 2022- مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.