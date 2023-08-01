استدعاء سفراء متبادل بين بولندا وأوكرانيا

استدعت وزارة خارجية أوكرانيا، السفير البولندي في كييف بشأن التعليقات التي تم وصفها بغير المقبولة التي أدلى بها مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي مارسين برزيداتش بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فيما ردت بولندا باستدعاء السفير الأوكراني.

عدم قبول التصريحات

وأصدرت الخارجية الأوكرانية بيانا ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو، أوضح فيه عدم صحة وقبول البيانات التي تتحدث عن جحود الأوكرانيين لمساعدة بولندا.

أوكرانيا لن تهاجم الأهداف المدنية

في الوقت نفسه، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، لوكالة أنباء «رويترز» إن أوكرانيا لم ولن تهاجم السفن المدنية أو أي أشياء مدنية في البحر الأسود مع وصف التصريحات الروسية حول هذا الأمر بالوهمية.

وبدأت في نهاية فبراير 2022، أزمة بين روسيا وأوكرانيا وسط دعم غربي لروسيا، وتدعم بولندا أوكرانيا على الرغم من قربها من الحدود الروسية حتى أنها استضافت عدد كبير من اللاجئين الأوكران الهاربين من النزاع.