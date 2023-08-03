«الصحة» تعلن فوز 4 مستشفيات في البحيرة بـ4 جوائز عالمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 4 مستشفيات تابعة لمديرية الصحة في محافظة البحيرة، على 3 جوائز ذهبية، وجائزة بلاتينيوم، مقدمة من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization، في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية، ورفع وتخفيف المعاناة عن المريض المصري.

محافظة البحيرة تضم 5 وحدات لـ«إذابة الجلطة الدماغية»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ محافظة البحيرة تضم 5 وحدات لـ«إذابة الجلطة الدماغية» تابعة للوزارة، وذلك ضمن توجهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل الدائم على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا أهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المصابين بالسكتة الدماغية.

وقال «عبدالغفار» إنّ الجوائز الذهبية كانت من نصيب مستشفيات (إيتاي البارود المركزي، ورشيد المركزي، وصدر دمنهور)، فيما حصل مستشفى كفر الدوار العام، على جائزة «بلاتينيوم» عن أداء وحدات إذابة الجلطة الدماغية بهذه المستشفيات، موضحا أنّ السكتات الدماغية تعد ثاني الأسباب المؤدية للوفاة عالميا، وأول الأسباب المؤدية للإعاقة.

تكلفة حقنة إذابة الجلطة الدماغية

ومن جانبه، أشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنّ وحدات إذابة الجلطة الدماغية الموجودة في مستشفيات محافظة البحيرة، موزعة توزيعًا جغرافيًا لتقديم الخدمة لجميع المواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية نشر ثقافة الإسراع بعلاج مريض السكتات الدماغية.

ونوه «جميعة» بأنّ هذه الخدمة تقدم للمرضى مجانًا، فيما تتجاوز تكلفة الحقنة الواحدة لإذابة الجلطة الدماغية الـ11 ألف جنيه، مؤكدا أهمية الذهاب إلى المستشفى قبل مرور 4 ساعات على ظهور أعراض السكتة الدماغية.