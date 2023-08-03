تعد مصروفات طب الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، واحدة من أبرز احتياجات الطلاب في الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى، ويأتي على رأسها كلية الطب جامعة الإسكندرية التي يأمل طلاب تلك المرحلة الالتحاق بها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مصروفات طب الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، بحسب الإعلان الرسمي من قبل إدارة الكلية على موقعها الرسمي.

مصروفات طب الإسكندرية

وجاءت مصروفات كلية الطب جامعة الإسكندرية 2023 للطلاب المصريين، بحسب الإعلان الرسمي على موقع الكلية كالآتي:

1- ذكور: 1570 جنيهًا، إناث: 1560 جنيهًا.

2- مصروفات المستوى الثاني: 1010 جنيهات.

3- مصروفات الفرقة الثالثة: 630 جنيهًا.

4- مصروفات الفرقة الرابعة: 630 جنيهًا.

5- مصروفات الفرقة الخامسة: 630 جنيهًا.

6. مصروفات الفرقة السادسة: 780 جنيهًا.

الشروط المطلوبة للتقديم

تعد الشروط المطلوبة للتقديم في طب الإسكندرية، عبر التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات بالإضافة إلى ضرورة حصول المتقدم على درجات الكلية التي ستُقرر في ذلك التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في طب الإسكندرية

1. أصل شهادة الثانوية العامة.

2. صورة بطاقة الترشيح.

3. أصل شهادة الميلاد بالعلامة المائية.

4. عدد 6 صور شخصية.

5. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع).

6. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7. أصل الحافز الرياضي (إن وُجد).

8. سداد الرسوم الدراسية الأساسية بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، وذلك من خلال بطاقة دفع خاصة بالطالب أو ولي أمره.

9. نموذج 2 جند و6 جند (للطلاب الذكور).