«طب الإسكندرية» تنجح في استئصال ورم بالكبد منفجر بالفص الأيسر

نجح أطباء كلية الطب جامعة الإسكندرية في إجراء أول عملية من نوعها بالكلية المتمثلة في استئصال ورم بالكبد منفجر بالفص الأيسر من الكبد باستخدام المنظار الجراحي.

ويقول الدكتور أحمد الجندي، أستاذ الجراحة ورئيس وحدة جراحة الكبد والمرارة والبنكرياس بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن العملية تمت من قبل فريق جراحي متميز من أعضاء هيئة التدريس بوحدة جراحة الكبد والمرارة والبنكرياس لمريض يبلغ من العمر 76 سنة، وحيث كان يعاني من تليف في الكبد نتيجة الإصابة السابقة بـ«فيروس بي» ونتج عنها الإصابة بورم سرطاني بالفص الأيسر من الكبد حجمه حوالي 6 سم.

استقرار الحالة بعد العملية

وأضاف «الجندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نظرا للحالة الحرجة للمريض فتم تلقي علاج حتى استقرت الحالة وتبعها التحضير وإجراء الجراحة باستخدام المنظار الجراحي بدلا من إجراء فتح جراحي تقليدي كأول عملية من نوعها تجري في كلية الطب جامعة الإسكندرية، مما ساهم في سرعة تعافي المريض وتقليل مدة الإقامة في المستشفى.

وحدة جراحة الكبد المرارة البنكرياس

وأشار إلى أن وحدة جراحة الكبد المرارة البنكرياس تتشرف أن تكون الرائدة في مجال جراحات أورام الكبد المرارة والبنكرياس باستخدام المنظار الجراحي ويتطلع إلى المزيد مـن التطوير والدعم حتى نتمكن مـن تحقيق السبق والريادة على مستوى كل الجامعات المصرية في هذا المجال.

العملية محدودة على مستوى العالم

وأكد «الجندي» أن عدد الحالات التي أجريت لها جراحة بالمنظار على مستوى العالم لأورام منفجرة محدود جدا، وحتى الآن جاري التحقق من كون تلك العملية هي الأولى من نوعها في مصر نظرا لعدم وجود أي نشر علمي أو إلقاء بحثي لحالة مماثلة في الجامعات المصرية.