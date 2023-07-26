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أسامة ربيع: قناة السويس تمتلك 3 ترسانات لإصلاح السفن و15 كراكة

كتب:

شريف سليمان
12:52 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة لديها 3 ترسانات بواقع 2 في السويس واحدة في بورسعيد، موضحًا: «في السويس يوجد حوض بسعة 55 ألف طن، وتعاقدنا على حوض بسعة 35 ألف طن في ترسانة بورسعيد وسيعمل على إصلاح السفن».

قناة السويس هيئة عالمية 

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ قناة السويس هيئة عالمية وليست وطنية أو مصرية فقط، مشددًا على أنّ اهتمام العالم بها في حادث إيفرجيفن كان كبيرا، وبالتالي يتم العمل على إمدادها بكل القدرات والإمكانيات وإصلاح السفن التي تمر بها في الترسانات التي تمتلكها القناة.

القناة تمتلك 15 كراكة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة لديها نحو 15 كراكة، منها 2 جديدتين تم الحصول عليهما مؤخرا، وذلك بعد أن كانت القناة تؤجر الكراكات بالعملة الصعبة، فضلا عن أنّه يتم بناء الكراكات من الميزانية الاستثمارية للقناة وليس موازنة الدولة.

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بقلم شريف سليمان