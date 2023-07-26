الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، في الذكرى الـ67 لتأميم قناة السويس الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية، قائلا: «الأرقام والإحصائيات تؤكد أن قرار التأميم كان صائبا منذ عام 56 وحتى الآن عدد السفن التي مرت من القناة تجاوز مليون سفينة رغم سنوات الإغلاق، وحمولات تصل إلى 31 مليار طن خلال هذه الفترة والأرباح تصل إلى 144 مليار دولار من عام 56 حتى الآن، الأرقام تتحدث والقرار كان صائبا.. كان فيه فلوس جوه مصر ومش بتروح للمصريين.. القرار صائب وأعاد حق المصريين لهم».

ربيع: قرار إنشاء قناة السويس كان صائبا

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة»، أن القرار الصائب والأفضل في تاريخ القناة كان تنفيذ قناة السويس الجديدة، والقناة منذ التأميم شهدت تطورات جديدة حتى جاء القرار الأكبر والأفضل والرؤية الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نزيد من دخل قناة السويس، وأتاح لها أن تكون أفضل القنوات من حيث الآمان وحجم عبور السفن وأحجامها وأعدادها.

عبور 107 سفن لقناة السويس خلال مارس الماضي

وتابع الفريق أسامة ربيع: «كان من المتوقع مع قناة السويس الجديدة، أن تتضاعف الإيرادات ولكن الواقع كان أكبر من ذلك.. قناة السويس عبرتها 107 سفن في شهر مارس الماضي، والإيرادات كانت 4 مليارات دولار والمتوقع أن تتحول إلى 8 مليارات دولار.. وحققنا 9 مليارات و400 مليون دولار.. وده رقم لم يتحقق في تاريخ قناة السويس.. والعمل مستمر حاليا في تطوير القناة دون التأثير على حركة السفن اليومية وفق توجيهات الرئيس السيسي».