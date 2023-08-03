حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة.. داعية بـ«الأوقاف» يوضح

يختلف كثيرون حول حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، وقد أوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أنّ صلاة ركعتَي تحية المسجد إذا حضر المصلي أثناء خطبة الجمعة محلُّ خلاف بين الفقهاء، وما دام في المسألة خلافٌ، فمَن أدَّاهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا، ومَن لم يؤدِّهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا أيضًا، ولا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ في ذلك؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه.

وأوضح الخطيب بالأوقاف أن من الأحكام الشرعية الخاصة بتحية المسجد أثناء الخطبة فهناك رأيان لأهل العلم:

المالكية يرون عدم مشروعية تحية المسجد

ولفت «الجمل» إلى أنّ المالكية يرون عدم مشروعية تحية المسجد والإمام يخطب بل يجلس للإنصات للخطبة مستدلين على ما ذهبوا إليه بحديث ورد فى كتب السنة (إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام) ولكن رد المحققون من أهل العلم بأنه حديث فى إسناده مقال.

الجمهور يرى مشروعية أداء تحية المسجد يوم الجمعة

أما الرأي الآخر للجمهور وهو مشروعية أداء تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب للأدلة الآتية، أولاً: قول النبي ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخرجه الشيخان في الصحيحين"، وثانياً: روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي ﷺ قال:" إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" و معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما، وأكد "الجمل" على أهمية أن يبكر المسلم بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة وفقا لحديث التبكير الوارد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.