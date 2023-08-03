موجات شديدة الحرارة في أغسطس بدرجات أعلى من يوليو.. متى تنخفض الرطوبة؟

موجة شديدة الحرارة شهدتها كافة الأنحاء خلال شهر يوليو الماضي، جعلت الكثير من المواطنين يتخوفون من قدوم موجة شديدة الحرارة خلال شهر أغسطس الجاري، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إطلاع المواطنين على تفاصيل حالة الطقس أولا بأول.

هل نشهد موجات حارة في أغسطس مثل يوليو؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء موجات شديدة الحرارة على مدار الشهر، إذ يعد شهر أغسطس هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، كما تتأثر كافة الأنحاء بالحزام المداري ومنخفض الهند الموسمي، الأمر الذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الموجات الحارة التي من المقرر أن نشهدها خلال شهر أغسطس قد تكون أعلى حرارة من موجة شهر يوليو الماضية، ولكنها تكون أقل منها في المدة الزمنية، إذ تعد الموجة الماضية هي أطول موجة حارة شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أثرت على حالة الطقس في كافة الأنحاء.

موعد انخفاض نسبة الرطوبة

ولفتت «غانم» إلى موعد انخفاض نسبة الرطوبة، إذ أنها تظل مرتفعة بنسب أعلى من الطبيعي على مدار شهر أغسطس، وبمجرد حلول شهر سبتمبر، تبدأ نسبة الرطوبة في الانخفاض مرة أخرى تدريجيا.