أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

رياح وأمطار على جنوب البلاد

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

تحذير من الرطوبة

وحذّرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، مشيرة إلى أنّه تنشط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الخميس 3 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 4 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 2 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.