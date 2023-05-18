«الجريدة الرسمية» تنشر 8 قرارات مهمة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 20، الصادر اليوم الخميس 18 مايو 2023، قرارات مهمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدرت بتاريخ 18 رمضان لسنة 1444 هـ، الموافق 9 أبريل 2023.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1367 لسنة 2023

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيسير الإعدادية بالرقم التعريفي (2608779)، والكائنة بالقطعة الرمزية رقم 10 بشارع كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج بمساحة مقدارها 793.5 م2، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1370 لسنة 2023

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27)، والكائنة بحى السلام الثاني محافظة القاهرة، بمساحة 90 ألف متر مربع تقريبا، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1371 لسنة 2023

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (9)، والكائنة بحى السلام الثاني محافظة القاهرة، بمساحة 59 ألف متر مربع تقريبا، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1385 لسنة 2023

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100 م2، بحوض حميد نمرة 3، ناحية عزبة الجبرتي، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2023

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10001 م2، بمنطقة عين ساو، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، لإقامة مدرسة فندقية عليها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1387 لسنة 2023

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000 م2، بمنطقة عين ساو، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، لإقامة مدرسة تعمل بالنظام الشامل، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 2023

- تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3999 م2، بمنطقة عين ساو، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لإقامة مركز لذوي القدرات الخاصة، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1389 لسنة 2023

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8002.69 م2، بقرية أبو منقار، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى، لإقامة 50 منزلا ريفيا عليها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.