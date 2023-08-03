تعد مؤشرات تنسيق جامعة الإسكندرية جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة، أمر مهم بالتزامن مع انطلاق تنسيق كليات المرحلة الأولى، الذي يستمر لمدة أسبوعين، وبعدها، تُعلن نتيجة التنسيق كاملة على رأسها، تنسيق جامعة الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مؤشرات تنسيق جامعة الإسكندرية جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة، بحسب تنسيق العام الماضي، إذ يعد التوقع الأقرب للتنسيق على أن تقل الدرجات هذا العام بنسبة تقارب 1%، بحسب ما توقعه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق جامعة الإسكندرية شعبة علمي علوم

ومؤشرات تنسيق جامعة الإسكندرية شعبة علمي علوم، وفقًا للحدود الدنيا للمرحلة العلمية لتنسيق العام الماضي، من الممكن أنّ تتوافق أو تقل درجات التنسيق بحدود 3 درجات، مما كان الأمر عليه، الذي يتمثل في التالي:

- طب الإسكندرية 382 درجة

- طب أسنان الإسكندرية 376 درجة

- صيدلة الإسكندرية 370 درجة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «شعبة علوم» 365 درجة

مؤشرات تنسيق جامعة الإسكندرية شعبة علمي رياضة

- هندسة الإسكندرية 353 درجة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «شعبة رياضة» 343 درجة

مؤشرات تنسيق جامعة الإسكندرية شعبة أدبي

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348 درجة

- فنون جميلة الإسكندرية 315 درجة

تربية الإسكندرية 312 درجة

- تربية «تعليم ابتدائي» الإسكندرية 290 درجة

- سياحة وفنادق الإسكندرية 285 درجة

- تربية «طفولة» الإسكندرية 280 درجة

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278 درجة

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 278 درجة

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276 درجة

- تربية نوعية الإسكندرية 269 درجة