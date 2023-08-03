أسعار الحدید الیوم الخميس 3-8-2023 بالأسواق المصریة.. «اعرف الطن بكام»

شهدت أسعار الحدید الیوم الخميس 3-8-2023 استقرارا ملحوظا، حيث يتابع أعداد كبيرة من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء بشكل يومي في مختلف الشركات والمصانع المصرية.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحدید الیوم الخميس في مصر بمختلف الشركات والمصانع، حسب آخر تحديث للبيانات أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء وشعبة مواد البناء.

سعر حدید عز الیوم

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس: 35430 جنيها للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس: 36708 جنيها للطن الواحد.

سعر حدید المصریین

في حين سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس: 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس: 33400 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في المصانع المصریة

سعر حديد عطية اليوم الخميس سجل: 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد العتال اليوم الخميس سجل: 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد بشاي اليوم الخميس سجل: 35000 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد سرحان اليوم الخميس سجل: 33500 جنيه للطن الواحد.