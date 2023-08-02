أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 2-8-2023.. كم سعر الطن؟

شهدت أسعار الحديد استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المصرية، إذ سجل سعر طن حديد عز 35500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المصريين 33700 جنيه، وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مصر بمختلف المصانع والشركات المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وشعبة مواد البناء.

سعر حدید عز الیوم

سعر حديد عز اليوم الأربعاء 35500 جنيه للطن الواحد

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين الأربعاء 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

وسجل سعر حديد مصر ستيل 33400 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في المصانع المصریة:

سعر حديد عطية الأربعاء 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد بشاي اليوم الأربعاء 35000 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد سرحان اليوم الأربعاء 33500 جنيه للطن الواحد.