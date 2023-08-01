تراجع أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية.. تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا، بعد أن سجلت الأسعار منذ منتصف يوليو الماضي، ثباتا بسبب التوازن بين العرض والطلب كما أن هناك توقعات باستقرار أسعار الحديد التي تم الأعلان عنها اليوم مع بداية شهر أغسطس حتي نهاية الشهر نفسة وذلك وفقا لتصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن حديد عز

وأوضحت الشعبة أنّ سعر طن حديد عز يبلغ اليوم في الأسواق المصرية 32 ألفا و135 جنيها، فيما يسجل حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها، وحديد بشاي 38 ألف جنيه، كما يسجل حديد المراكبي اليوم 32 ألفا و340 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

كما يسجل طن حديد المصريين اليوم الثلاثاء 32 ألفا و50 جنيها وحديد العشري 34 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر حديد الجارحي 37 ألف جنيه، وحديد مصر ستيل 31 ألفا و500 جنيه، فيما وصل سعر حديد الكومي إلى 31 و200 جنيه.

وبالنسبة لسعر حديد العلا اليوم في الأسواق المصرية يبلغ 30 و400 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 30 ألفا و700 جنيه، ويسجل سعر طن حديد عطية 34 ألفا و500 جنيه، وحديد بيانكو 32 ألفا و300 جنيه، كما يبلغ سعر حديد سرحان 33 ألفا و500 جنيه.